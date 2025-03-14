Kanlı Ay tutulması Koç, Boğa, Yay, Başak, Akrep, Aslan burcuna etkileri! Kanlı Ay tutulması saat kaçta, Türkiye’den izlenecek mi?

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 10:45

Gökyüzüne bakacak olanlar, Ay'ın kızıl bir renge bürünmesine tanıklık edecek. Son yılların en etkileyici tam Ay tutulmalarından biri olması beklenen bu doğa olayı, gökyüzü meraklıları için eşsiz bir deneyim sunacak. Ay'ın "kanlı" hale gelmesi, Güneş ışınlarının Dünya atmosferinde kırılarak Ay'a kırmızı bir renk vermesiyle gerçekleşiyor. Hava koşullarının uygun olduğu bölgelerde bu doğa harikasını net bir şekilde gözlemlemek mümkün olacak.

Tam Ay tutulması, 13 Mart ile 14 Mart 2025 tarihleri arasında gece boyunca gerçekleşecek. Kuzey ve Güney Amerika'daki gözlemciler en iyi görüntüye sahip olacakken, Batı Avrupa'daki bazı bölgeler ay batmadan önce tutulmanın tam evresini (totalite) kısmen görebilecek. Ancak Türkiye, bu tutulmayı doğrudan gözlemleyemeyecek.

🌟 AY TUTULMASI NELERİ ETKİLEYECEK?

Bu tutulma, astrolojik olarak kariyer, sağlık, ilişkiler ve finansal durum üzerinde etkili olacak. Özellikle Başak, Aslan, İkizler ve Balık burçları bu tutulmadan yoğun olarak etkilenecek. Değişim ve dönüşümlere hazır olun!

🌌 2025 YILININ DİĞER TUTULMA TARİHLERİ

Ay ve Güneş tutulmalarının tarihlerine dikkat! İşte bu yıl yaşanacak diğer tutulmalar:

14 Mart 2025 - Tam Ay Tutulması (Saat: 06:57)

29 Mart 2025 - Kısmi Güneş Tutulması (Saat: 11:50)

7 Eylül 2025 - Tam Ay Tutulması (Saat: 21:08)

21 Eylül 2025 - Kısmi Güneş Tutulması (Saat: 22:53)