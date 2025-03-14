İnovasyona katkı sağlamak için 6 yerde yapay zeka fabrikaları kurulacak!

Lüksemburg merkezli Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimi (Euro HPC), AB’de inovasyona katkı sağlamak üzere yapay zeka fabrikaları kurulacak 6 yeni yerin belirlendiğini açıkladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025

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Avrupa'da süper bilgi işlem teknolojileri ve uygulamalarını geliştirmeyi hedefleyen Lüksemburg merkezli Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimi (Euro HPC), AB'de inovasyona katkı sağlamak üzere yapay zeka fabrikaları kurulacak 6 yeni yerin belirlendiğini açıkladı.



Bu fabrikaların Almanya, Fransa, Polonya, Avusturya, Slovenya ve Bulgaristan ev sahipliğinde kurulacağı aktarıldı. Euro HPC, aralık ayında ilk yapay zeka fabrikalarını ise Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, İspanya ve İsveç olmak üzere 7 yerde yapacağını belirtmişti.

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