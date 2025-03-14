Bursa'daki tıbbı malzeme yolsuzluğunda iddianame hazırlandı!

Bursa'da tıbbı malzeme yolsuzluğu, devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı büyük bir vurgunu gözler önüne serdi. Olayla ilgili 97 sayfalık iddianame hazırlandı. Davanın ikinci duruşması Mart ayında görülecek.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025

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Bursa Şehir Hastanesi'nde ortaya çıkarılan tıbbı malzeme yolsuzluğu, devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı büyük bir vurgunu gözler önüne serdi. 97 sayfalık iddianameye göre; hastane çalışanları ve bir medikal firma yetkilisi, uzun süredir planlı bir şekilde tıbbi malzeme kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde etti.



Bir medikal firma yetkilisi, diğeri ameliyathanenin tıbbi malzeme deposu sorumlusu olan 2 kişi ile 3'ü hemşire biri tıbbi sekreter 4 kişinin kendi aralarındaki whatsapp yazışmalarından Sağlık Bakanlığı tarafından Şehir Hastanesine gönderilen bir başmüfettişi bile kandırdıkları ortaya çıktı.



Şüphelilerin, hastane içinde 'steril oda' adını verdikleri gizli bir depoda tıbbi malzemeleri biriktirdiği ve buradan çıkararak medikal firma yetkilisine teslim ettiği belirlendi. Polis operasyonla malzemeleri ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken tutuklu sanıklar C.I., D.B. İlk duruşmada serbest bırakıldı. Davanın ikinci duruşması Mart ayında.

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