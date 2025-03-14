2 yaşındaki bebek öpücükten kaptığı mikropla sol gözünü kaybetti!

İngiltere'de yaşayan 2 yaşındaki Juwan, kendisini öpen bir yakınından kaptığı virüs sonucu sol gözünü kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025

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İngiltere'de yaşayan 2 yaşındaki Juwan, bir tanıdığının onu öpmesi sonucu herpes simpleks virüsü kaptı. Gözünde kabarcıklar oluştu. Bu kabarcıklar, korneasında 4 mm'lik bir delik açılmasına neden oldu. Enfeksiyonlar gelişti. Juwan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sol gözünü kaybetti.



Gözünü korumak için cerrahi olarak kapakları dikildi. Ailesi, görme yetisini geri kazanması için sinir nakli ve ardından kornea nakli yapılması planlarını yapıyor. Ancak, görme yetisinin ne kadar düzeleceği henüz belirsizliğini koruyor. Aile, "Bebeğinizi kimsenin öpmesine izin vermeyin. Küçük bir virüs, büyük zararlar verebilir." diyerek diğer ebeveynleri uyarıyorlar.

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