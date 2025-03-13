V. Murad'ın torunu Times’ın iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü: CIA ajanı mı?

The Times gazetesi, Osmanlı'nın 33'üncü padişahı V. Murad'ın torunu olan ve Fransa'da yaşayan yazar Kenize Murad'ın, 1973 yılında CIA tarafından 'UNPOLO/1' kod adıyla muhbir olarak görevlendirildiğini yazdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025

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İngiliz The Times gazetesi V. Murad'ın torunu ünlü romancı Kenize Murad'la ilgili bir belge yayınladı. Gazete, Osmanlı'nın 33'üncü padişahı V. Murad'ın torunu olan ve Fransa'da yaşayan yazar Kenize Murad'ın, 1973 yılında CIA tarafından 'UNPOLO/1' kod adıyla muhbir olarak görevlendirildiğini yazdı.



V. Murad'ın kızı Hatice Sultan'ın kızı Selma Rauf Hanım Sultan'ın 1939 yılında Paris'te dünyaya getirdiği Kenize Murad o yıllarda uzmanlık alanı olan Ortadoğu konuları üzerine gazetecilik yapıyordu.



Amerikalı bir diplomat tarafından Çinli diplomatlar ve Yakındoğu hedefleri üzerinde casusluk yapması teklif edildi ve bunu kabul etti. Ancak Murad bu tekliften bir ay sonra muhbirlik yapmaktan vazgeçtiğini bildiren bir mektubu CIA'ye yolladı ve vazgeçtiğini bildirdi

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