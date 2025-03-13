Dünyanın en büyük müzik dinleme platformuna rekor telif!

Spotify'ın 250 milyon civarındaki üyesinin dinlediği müzikler için 10 milyar dolar telif ücreti ödendiği açıklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025

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Dünyanın en büyük müzik dinleme platformu olan Spotify'ın 250 milyon civarındaki üyesinin dinlediği müzikler için 10 milyar dolar telif ücreti ödendiği açıklandı.



Yaklaşık 366 milyar TL'ye denk gelen rakam müzik endüstrisine aktarılmış oldu. Spotify, böylece müzik endüstrisine yaptığı rekor ödemeyle sanatçıların yüzünü güldürmüş oldu. Şirketin yıllık telif ödemeleri, 2014'te 1 milyar dolar seviyesindeyken, son 10 yılda 10 kat birden arttı.

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