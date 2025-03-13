Coca-Cola Ramazan Ulusal Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...
Coca-Cola Ramazan Ulusal Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 250.00 TL Değerinde Param Hediye Kart kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Coca-Cola Ramazan Ulusal Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 250.00 TL Değerinde Param Hediye Kart kazandı. Bu kampanya MPİ'nin 13.11.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-63746 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 7.03.2025 tarihinde yapılan çekilişe 2.833.951 katılım gerçekleşmiştir. İşte asil ve yedek talihliler...
250.00 TL Değerinde Param Hediye Kart kazanan ASİL talihliler
250.00 TL Değerinde Param Hediye Kart kazanan YEDEK talihliler