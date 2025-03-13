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Coca-Cola Ramazan Ulusal Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...

Coca-Cola Ramazan Ulusal Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 250.00 TL Değerinde Param Hediye Kart kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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Coca-Cola Ramazan Ulusal Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...

Coca-Cola Ramazan Ulusal Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 250.00 TL Değerinde Param Hediye Kart kazandı. Bu kampanya MPİ'nin 13.11.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-63746 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 7.03.2025 tarihinde yapılan çekilişe 2.833.951 katılım gerçekleşmiştir. İşte asil ve yedek talihliler...

Coca-Cola Ramazan Ulusal Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi... (Takvim Gazetesi)Coca-Cola Ramazan Ulusal Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi... (Takvim Gazetesi)

250.00 TL Değerinde Param Hediye Kart kazanan ASİL talihliler

Coca-Cola Ramazan Ulusal Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi... (Takvim Gazetesi)Coca-Cola Ramazan Ulusal Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi... (Takvim Gazetesi)250.00 TL Değerinde Param Hediye Kart kazanan YEDEK talihliler

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