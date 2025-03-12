"Dişi Fatih Terim" olarak anılan Selen Erdem Yunanistan kulübüyle anlaştı!

Yunanistan'ın köklü kulübü Panathinaikos,kadın basketbol takımı için antrenör Selen Erdem’le anlaştı. “Dişi Fatih Terim” olarak anılan 36 yaşındaki Erdem, Pas Giannia’yı daha önce Yunanistan Kupası finaline taşımıştı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 00:00

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Yunanistan'ın köklü kulübü Panathinaikos, geçtiğimiz sezon erkek takımının başına Ergin Ataman'ı getirmesinin ardından kadın basketbol takımı başantrenörlüğü için Türk antrenör Selen Erdem'le anlaştı.



Kulüp, "Selen Erdem, şanlı takımın tarihindeki ilk yabancı başantrenör olacak" açıklamasını yaptı. Erdem de "Panathinaikos'a gelmekten çok mutluyum. Bu benim için bir onur. Bu, uzun bir geçmişi olan harika bir kulüp ve bu yeni bölüm için heyecanlıyım. Taraftarın ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum. Takım için her şeyimi vereceğime söz veriyorum" ifadesini kullandı.



"Kadın Fatih Terim" olarak anılan Erdem, Pas Giannia'yı daha önce Yunanistan Kupası finaline taşımıştı.

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