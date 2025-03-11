Zeytinburnu'nda komşu terörü!

Servet D.’nin komşusu, kapısına mermi bıraktı. “Seni burada barındırmayacağız” diye tehdit etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 00:00

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Istanbul Zeytinburnu'nda yaşayan Servet D. (44), üst komşusu Zeynep A. (71) ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle mahkemelik oldu. Dava devam ederken, Zeynep A.'nın oğlu Bülent A. (49), Servet D.'nin evine saldırdı. Bülent A., kapıyı bıçakla çizerek zarar verdi. Sonra da kapının önüne bir mermi bıraktı. Olayın ardından adliyeye giden Servet D., suç duyurusunda bulundu. HUZEYFE ATICI

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