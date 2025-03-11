Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi Ercan Boyun gözaltında!

İtalya’da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi Ercan Boyun, uyuşturucudan yakalandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 00:00

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İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İtalya'da tutuklu bulunan organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi Ercan Boyun, adresi tespit edilerek gözaltına alındı.



Boyun'un üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirildi. Evindeki aramalarda ise 29,21 bonzai, 4 bin 200 TL para ve uyuşturucu ele geçirildi. Ercan Boyun hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

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