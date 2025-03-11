Ece Gürel'in acılı babası konuştu: Kızımı kurban ettiler

Türkiye’nin konuştuğu Ece Gürel’in babası Muharrem Koçoğlu, “Bu işin içinde başka bir şey olduğunu düşünüyorum. 4 gün neden bulunamadı. Kızımı kurban ettiler” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 00:00

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Türkiye'nin konuştuğu Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu, "Bu işin içinde başka bir şey olduğunu düşünüyorum. 4 gün neden bulunamadı. Kızımı kurban ettiler" dedi.

Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu, kızının cadılık okuluna gitmediğini sadece astronomi dersi aldığını dile getirdi. Cadılık eğitimi haberlerine gözyaşlarıyla isyan eden baba, "Kızımı kurban ettiler" dedi.



Baba Koçoğlu, "Astroloji dersini aldığını biliyoruz. Cadılık eğitimi gibi bir şey yok. Benim kızım oruçluydu. Oruçlu cadı mı olur? Saçma sapan şeylere yer yok. Kızımın hiçbir zaman böyle bir düşüncesi olmadı. Bunlar çok acı suçlamalar. Acılı bir insana bunu nasıl söyleyebiliyorlar. Yazıklar olsun. Hiç alakasız bir şey. Ben kızımın her zaman arkasındayım. Kesinlikle böyle bir şey yok. Olsa kızım bana söylerdi. Astroloji eğitimi alalı 3-4 ay oldu. Kızım böyle bir şeyi aklının ucundan bir geçirmez. Sonuna kadar gideceğim olayın. Size her şeyi anlattım" dedi.



"İŞİN İÇİNDE BAŞKA BİR ŞEY VAR"

Muharrem Koçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kafamda bir sürü soru işareti var. Telefonu 3 buçuk saat çaldığı halde cevap vermedi. Bu işin içinde başka bir şey olduğunu düşünüyorum. 4 gün boyunca orada kendim hiç uyumadan ve giyinik olduğumu halde ateşin başında durduk ve yine de dondum. Üstündekileri çıkarıp telefonu bırakacak bir insan değil. Bu işin içinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şey yapamasa mutlaka navigasyona bakıp yolunu bulurdu. 112'yi arardı ve yine çıkardı. Soru işaretleri var bu işte. AFAD 4 gün boyunca gece gündüz aradı. Hadi gece görmeyebilir ama gündüz aramalarında neden bulamadılar. AFAD'ın nasıl çalıştığını kendim gördüm. Bulunmaması imkansız bir şey.



"ECE ORUÇLUYDU, ORUÇLU CADI MI OLDU"

ECE Gürel'e cadılık eğitimi (Witchcraft) verdiği öne sürülen ve Bursa'da yaşayan Hale Nur Özen, gözaltına alınıp bırakıldı. Hakim karşısına çıkan Hale Nur Özen, "Ece'yi yaklaşık 2 yıldır tanırım. Kendisine online olarak eğitim verdim. Daha önce tarot eğitim almıştı. Son olarak Cadılık Zanaatı eğitimi aldı. Bu eğitimin sadece adı 'cadılık' içeriğinde mantıksal açıklaması olmayan bir şey yok. Ece'nin son zamanlarda duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu. Vefatı ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Kendini "kuantum uzmanı" olarak tanıtan bazı isimler, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye tur düzenledi. Ağlama ve enerji yükleme yalanıyla milyonlarca lirayı cebe indirdi. Son dönemde mantar gibi türeyen ve sosyal medyada milyonlara ulaşan bu akımlar, insanların manevi boşluklarını kullanmayı hedefledi.



Otel ve sosyal medyadaki seanslarla milyonlarca dolarlık sektör haline geldi. Kimi zaman tarihi mekanları bile kullanan bu gruplar, "ağlama seansı, aile dizimi, çakra açma, enerji taşıma" gibi akıllara durgunluk veren uygulamalar geliştirdi. Her kesimden büyük tepki çekti: Gençleri koruyun.

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