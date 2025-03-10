Habur Sınır Kapısı'nda TIR'larda iftar zamanı!

Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşıyan şoförler ile Gürcistan'a geçmek için kuyruk bekleyen TIR sürücüleri, iftarlarını mutfak olarak kullandıkları dorselerinde hazırlıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 00:00

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Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşıyan şoförler ve Gürcistan'a girmek için kuyruk bekleyen TIR'larda iftarlar mutfağa çevirdikleri dorselerdeki dolaplarda hazırlanıyor.

Şoför Rafet Günhan, "Pirinç pilavı, çorba ve şimdi de saç tava yapıyorum. 24 saat burada olduğumuz için zamanımızı bu şekilde değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

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