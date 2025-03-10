Antalya'da vahşet! 2 ay önce evlendiği eşini satırla öldürdü

Antalya’da hemşire Halit Can Sakman, 2 ay önce evlendiği eşi Sevcan Sakman’ı satırla öldürdü. Sevcan Sakman’ın annesi Havva Ünay, 'Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu' diye feryat etti.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 13:54

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Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 2 ay önce evlenen Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, dün öğle saatlerinde maddi problemler yüzünden tartıştı. Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde taraflar arasında yine tartışma çıktı. İddiaya göre Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman'a satırla vurdu.

2 ay önce evlendiği eşini katlettti (DHA) ÖLDÜRÜP, SATIRI BOĞAZINDA BIRAKTI

Bağrışma ve gürültü seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekibi, Sevcan Demir Sakman'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Karnında kesi bulunan Sakman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü, ardından da satırı, boğazının üzerine bıraktığı belirlendi. İncelemenin ardından Sevcan Demir Sakman'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.