Türkiye Diyanet Vakfı yurt dışında on binlerce kişiye yardım ulaştırıyor!

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan boyunca 81 ilde ve 81 ülkede yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 00:00

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), dünyada 81 ülkede, Türkiye'de ise 81 ilde Ramazan yardımı yapıyor. Bu kapsamda Lübnan'ın birçok bölgesinde on binlerce kişiye yardım ulaştırıyor.

Vakfın 5 Mart'ta başlattığı ve 13 Mart'a kadar sürecek olan kampanya kapsamında, Lübnan'dan 4 ortak yardım kuruluşuyla birlikte gıda kolisi, iftar ve bayramlık kıyafet olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde yardımlar dağıtıyor.

Yardımlar kapsamında 5 kişilik bir aileye yetecek 7 bin gıda kolisi, 8 bin 100 iftar paketi ve 2 bin çocuğa bayramlık kıyafet dağıtan TDV, toplamda 45 binden fazla kişiye yardımlarını ulaştırmayı hedefliyor. Aynı şekilde vakıf, Pakistan'da da Ramazan yardımlarını dağıtmayı sürdürüyor.

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