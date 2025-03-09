Türkiye Diyanet Vakfı yurt dışında on binlerce kişiye yardım ulaştırıyor!
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan boyunca 81 ilde ve 81 ülkede yardım faaliyetlerini sürdürüyor.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), dünyada 81 ülkede, Türkiye'de ise 81 ilde Ramazan yardımı yapıyor. Bu kapsamda Lübnan'ın birçok bölgesinde on binlerce kişiye yardım ulaştırıyor.
Vakfın 5 Mart'ta başlattığı ve 13 Mart'a kadar sürecek olan kampanya kapsamında, Lübnan'dan 4 ortak yardım kuruluşuyla birlikte gıda kolisi, iftar ve bayramlık kıyafet olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde yardımlar dağıtıyor.
Yardımlar kapsamında 5 kişilik bir aileye yetecek 7 bin gıda kolisi, 8 bin 100 iftar paketi ve 2 bin çocuğa bayramlık kıyafet dağıtan TDV, toplamda 45 binden fazla kişiye yardımlarını ulaştırmayı hedefliyor. Aynı şekilde vakıf, Pakistan'da da Ramazan yardımlarını dağıtmayı sürdürüyor.