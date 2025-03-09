Külliye'de Ramazan etkinlikleri yoğun katılımla sürüyor!

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri çerçevesinde, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği sahne aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 00:00

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Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, etkinlik kapsamında konser verdi. Konserde seslendirilen "Hücum Marşı" ve "Genç Osman Marşı" izleyiciler tarafından çok beğenildi.

Çocuklar, açılan stantlarda ebru sanatı, kaligrafi, ahşap baskı, ahşap gemi, keçe ve ahşap oyuncak yapımı gibi geleneksel sanatlarını yakından tanıma ve deneyimleme fırsatını elde etti.

Zeka oyunları, tiyatro ve sinema gösterimleri de çocukların büyük ilgisini çekti. Ramazan boyunca sürecek Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki etkinliklerde akrobasi gösterisi, kitap günleri, cep sineması, masal anlatımı ve konserlerin gerçekleştirileceği belirtildi.

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