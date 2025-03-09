İstanbul'da taksi ücretleri Avrupa'ya uçmaktan daha pahalı! Vatandaş isyan etti

İstanbul'da taksi ücretleri uçuş moduna geçti. Havalimanından eve gitmek, Avrupa'ya uçmaktan daha pahalı hale geldi. Taksimetre, Tuzla'ya 2 bin 900 TL yazarken, uçakla Barcelona'ya gidenler sadece 2 bin 458 TL ödedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 00:00

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Megakentte taksi ücretleri akıl almaz seviyelere ulaştı. Uzun mesafeler neredeyse servet değerine çıktı. Örneğin İstanbul Havalimanı'ndan Sultanahmet'e gidiş bin 700 TL'ye fırladı.



Taksimetre Beylikdüzü'ne bin 900 TL yazdı. Tuzla'ya gitmek 2 bin 900 TL'ye patladı. Öte yandan uçakla Atina'ya bin 891, Düsseldorf'a bin 551 ya da Viyana'ya 2 bin 374 TL'ye bilet bulmak mümkün.

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