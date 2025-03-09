Doya yeniden açıldı: Mango'nun patronu Ermay'ı oğlu mu itti?

Hayatını kaybeden Mango’nun patronu İsak Ermay’ın dosyası yeniden açıldı. Şüpheler oğlunun üzerinde.

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 00:00

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Dünyaca ünlü moda markası Mango'nun kurucusu Türk ve İspanyol vatandaşı İsak Andiç Ermay (71), geçtiğimiz Aralık ayında İspanya'nın Barcelona kentinde oğluyla çıktığı dağ gezisinde yaklaşık 150 metreden düşerek yaşamını yitirdi.

Ermay'ın ölümüyle ilgili soruşturmada kapatılan dosya birçok soru işareti olduğu gerekçesiyle yeniden açıldı. Savcılık, oğlu Jonathan Ermay'ın olay günü verdiği ifadelerde çelişkiler olduğunu belirledi. Polis, İsak Andiç Ermay'ın düşme anına ilişkin Google'dan teknik veri talep etti.

İSTANBULLU MİLYARDER

Aileye yakın kaynaklar, İsak Andiç Ermay'ın son dönemlerde şirketin yönetimiyle ilgili oğluyla ciddi tartışmalar içerisinde olduğunu ileri sürdü. Dağ gezisinin ise baba oğul arasındaki gerginliği yatıştırmak için yapıldığını iddia etti.



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