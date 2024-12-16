Bay Mango’nun son adımı! Isak Andıç Ermay’ın İstanbul’dan İspanya’ya uzanan sıra dışı hikayesi

Mango İmparatorluğu'nun Türkiye doğumlu kurucusu 71 yaşındaki iş adamı Isak Andiç Ermay, İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Montserrat'ta gezi sırasında 150 metre kayıp düştü. Grup, yürüyüş turuna çıkmak için sabahın erken saatlerinde yola çıkmıştı. Isak'ın eşi ve oğlu hemen acil servisleri uyardı, ancak kurtarma çalışmaları İspanyol iş adamının cesedini bulmadan önce saatler geçti. Isak'ın oğlu, 43 yaşındaki oğlu Jonathan babasının derinliklere düştüğünü gördü ancak trajik olayı durduramadı.

1984'TE İLK MANGO

Mango'nun CEO'su Tony Ruiz, "Isak hepimiz için bir örnek oldu. Onun gidişi büyük bir boşluk bıraktı ama hepimiz bir şekilde onun mirası ve başarılarının tanığıyız. İstanbul doğumlu girişimci, 1972'de kardeşi Nahman ile birlikte hızlı moda imparatorluğunu kurdu. Isak, gençken İspanya'ya taşındı ve el işlemeli tişörtler satmaya başladı. Barselona'daki Paseo de Gracia'da ilk mağazasını açtı. 1984'te Isak, sonunda Mango adını verdiği tek bir mağaza altında işlerini sonlandırdı. Kral VI. Felipe, Mart ayında iş adamını bir ödülle onurlandırdı.

İMPARATORLUK

Andiç, Barselona'da ikamet ediyordu ve üç çocuğu vardı, ikisi Mango için çalışıyordu. Oğlu Jonathan Andiç'in imparatorluğunun başına geçmesi bekleniyor. Forbes'a göre 2024 yılı itibarıyla Andiç'in mal arlığı 3,56 milyar sterlindir ve Mango'nun 110 farklı ülkede 2.100'den fazla mağazası bulunmaktadır.



ISAK ANDİÇ ERMAY KİMDİR?

1953 yılında İstanbul'da Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası Manuel Andiç Ermay, İstanbullu bir elektrik teçhizatı ithalatçısıydı. İlkokulu Tarhan Koleji'nde, ortaokulu Robert Kolej'de okudu. Andiç 14 yaşındayken babası işsiz kalınca ailesiyle İspanya'nın Barcelona kentine göç etti. Kardeşi Nahman ile işlemeli tişörtler ve ayakkabılar yapmaya başladı.