CIA'de son 2 yılda istihdam edilen çalışanları işten çıkarma iddiası!

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA) son 2 yıl içinde işe alınan bazı çalışanlarını işten çıkarmaya başladığı iddia edildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 00:00

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ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) son 2 yıl içinde işe alınan iki yüze yakın çalışanın işten çıkarmaya başladığı iddia edildi.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, söz konusu dönemde alınan bazı memurların CIA genel merkezi haricinde bir yere çağrılarak kimliklerini teslim etmeleri istendi.

Ancak bazıları bu uyarıyı dinlemedi ve ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Langley'deki merkeze gidip, ofislerine girmek istedi. Ancak hiçbirinin güvenlik kartı çalışmayınca "CIA tarihinde ilk kez ajanlara sıradan biri muamelesi yapılıyor. Ulusal güvenlik için çok önemli olan CIA, bu krizi bin an önce çözüme kavuşturmalı. Aksi takdirde ülkenin birçok yerinde sıkıntılar yaşanabilir" yorumları geldi.

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