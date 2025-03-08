Ataşehir'de köpeğini kurtarmak isterken derede mahsur kaldı!

Ataşehir'de taksi durağında baktığı köpeğin dereye düştüğünü farkeden Muhlis Duman, hiç düşünmeden dereye girdi. Köpekle birlikte dereden çıkmaya çalışan Duman, başarılı olamayınca mahsur kaldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 00:00

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İstanbul Ataşehir'de yaşayan Muhlis Duman, taksi durağında arkadaşlarıyla birlikte baktığı Corsi isimli köpeğin Kurbağalıdere'ye düştüğünü fark etti. Hiç düşünmeden dereye girdi. Kurtardığı köpeğiyle dereden çıkmak istedi.



Ancak başarılı olamadı. Derede köpeğiyle mahsur kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Corsi ve sahibi Muhlis Duman'ı dereden çıkardı.

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