Vefa Sultan dizisi hangi dönemi anlatıyor? Konusu gerçek mi?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vefa Sultan dizisi, yayınlanan bölümleriyle dikkat çekerken, seyirciler tarafından hangi dönemi konu aldığı merak ediliyor. Peki Vefa Sultan dizisinin konusu gerçek hikaye mi? İşte merak edilenler…
Ramazan ayında ekranlarda olan Vefa Sultan dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin konusu, Konstantiniyye'nin Müslüman topraklarına dönüşüm sürecinde, Muslihuddin Mustafa (Vefa Sultan) adlı karakterin hayatına odaklanıyor. Peki Vefa Sultan dizisi hangi dönemi anlatıyor? İşte dizisinin hikayesi!
VEFA SULTAN DİZİSİ HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?
TRT 1'in yeni dizisi Vefa Sultan, Ramazan ayında izleyiciyle buluştu. Çekimleri devam eden dizi, Konstantiniyye'nin fethinin yaşandığı dönemde geçen derin bir hikayeye odaklanıyor. Başrolünü İsmail Ege Şaşmaz'ın üstlendiği Vefa Sultan, izleyicilere manevi bir yolculuk sunuyor.
VEFA SULTAN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?
Vefa Sultan dizisi, Ramazan ayı boyunca her gün 23.55'te TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.