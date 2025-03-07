Ece Gürel öldü mü, nasıl kayboldu? İşte Belgrad Ormanı’nın büyüklüğü

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra yaralı olarak bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel hastaneye kaldırıldı. Gündemde yer alan, 'Ece Gürel'e ne oldu ve nasıl kayboldu?' sorularına yanıt aranıyor. Soğukta uzun süre kalması nedeniyle hipotermi geçiren Gürel, yoğun bakımda entübe edildi. Peki Ece Gürel öldü mü? İşte merak edilenler…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 09:30

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İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart'ta Belgrad Ormanı'na yürüyüşe çıkan ve 4 gündür kayıp olan peyzaj mimarı Ece Gürel, 6 Mart'ta saat 01.15'te donmak üzereyken bulundu. Titreyen ve uyuşmuş haldeki Gürel'in bilinci açıktı. İlk müdahale sonrası ambulansla hastaneye sevk edilerek entübe edildi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Peki Ece Gürel olayı nedir ve neden kayboldu? İşte konuya dair bilgiler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) ECE GÜREL NASIL KAYBOLDU? 6 Mart gecesi sarp ormanlık alanda bulunan ve hastaneye kaldırılan Ece Gürel'in, uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlendi. Tedavi sırasında bir süre kalbi duran Gürel, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü ve entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.