Türkiye en güçlü hava kuvvetleri listesinde yükselişe geçti!

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri araştırması yapıldı. Türkiye, 2 sıra birden yükselerek 9’uncu olmayı başardı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 07:05

Paylaş





ABONE OL

ABD Birleşik Devletleri (ABD), merkezli Global Firepower isimli kurum, 2024 yılının en güçlü hava kuvvetleri ordularının listesini yayınladı. 145 ülkeyi kapsayan araştırma sonucunda ortaya çıkan listede, avcı uçakları, eğitmenler, nakliye araçları, özel bombardıman uçakları, kara saldırı uçakları ve özel görev platformları gibi birçok bireysel faktör ele alındı.



Yeni yılın başında yapılan araştırma sonucunda, her ulusal güç için toplam hava hizmeti gücü açıklandı. Böylelikle dünyadaki hava kuvvetlerinde güç sıralaması yeniden yazıldı. Türkiye 2023'te 11. sırada iken 2024 itibarıyla 2 sıra atlayarak 9. sıraya çıktı.



İngiltere, Almanya ve Fransa gibi NATO ülkeleri, Türkiye'nin gerisinde yer aldı. Böylece Ankara'nın savunma sanayindeki hamleleri, listelere olumlu şekilde yansıdı.



1- ABD

2- RUSYA

3- ÇİN

4- HİNDİSTAN

5- GÜNEY KORE

6- JAPONYA

7- PAKİSTAN

8- MISIR

9- TÜRKİYE

10- FRANSA

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN