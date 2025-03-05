Papara BJK Kart 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları! İşte maç bileti ve forma kazanan talihliler
5 Mart 2025 tarihli Papara BJK Kart 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ’nin 27.12.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-66030 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 27.02.2025 tarihinde yapılan çekilişe 1.603.892 katılım gerçekleşmiştir. İşte maç bileti ve forma kazanan asil ve yedek talihliler...
Papara BJK Kart 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 13 Nisan 2025 Beşiktaş-Başakşehir Maçı Çift Kişilik Loca Maç Bileti, 27 Nisan 2025 Beşiktaş-Hatayspor Çift Kişilik Loca Maç Bileti, 13 Nisan 2025 Beşiktaş-Başakşehir Maçı Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti, 27 Nisan 2025 Beşiktaş-Hatayspor Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti, 13 Nisan 2025 Beşiktaş-Başakşehir Çift Kişilik Baba Hakkı Tribün Maç Bileti, 27 Nisan 2025 Beşiktaş-Hatayspor Çift Kişilik Baba Hakkı Tribün Maç Bileti, Beşiktaş Forması kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
13 Nisan 2025 Beşiktaş-Başakşehir Maçı Çift Kişilik Loca Maç Bileti kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
27 Nisan 2025 Beşiktaş-Hatayspor Çift Kişilik Loca Maç Bileti kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
13 Nisan 2025 Beşiktaş-Başakşehir Maçı Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
27 Nisan 2025 Beşiktaş-Hatayspor Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
13 Nisan 2025 Beşiktaş-Başakşehir Çift Kişilik Baba Hakkı Tribün Maç Bileti kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
27 Nisan 2025 Beşiktaş-Hatayspor Çift Kişilik Baba Hakkı Tribün Maç Bileti kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
Beşiktaş Forması kazanan ASİL ve YEDEK talihliler