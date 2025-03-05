Medya AŞ'de "dört nala" şaibe!

İBB Medya AŞ’deki adrese teslim ihalelerden bazılarının, yakın dostlara verildiği anlaşıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 07:05

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İBB'ye bağlı Medya AŞ'den ihale alan 21 şirket incelemeye alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında araştırılan Değişik Hikayeler İçerik Tasarım Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi ve Şimdi Yapım Limited Şirketi'yle ilgili de şok detaylar ortaya çıktı.



TAKVİM.com.tr'nin özel haberine göre bu iki şirketin de İBB Başkanı İmamoğlu'nun nikahını kıydığı ve Başkan Danışmanı Murat Ongun'un aile dostu Emrah Bağdatlı'ya ait olduğu anlaşıldı. Ulus'taki Lotus sitesinde komşu olan Ongun ile Bağdatlı'nın "Crispi" adında ortak bir yarış atları olduğu da belgeleriyle saptandı. Bağdatlı'nın 2013'te kurduğu ve 2022'de devrettiği firmanın İBB'den aldığı 4 ihaleden 2.8 milyon TL gelir elde ettiği vurgulandı.