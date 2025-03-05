Louis Vuitton'ın patronu Bernard Arnold dünyanın en zengin iş adamları arasında!

Lvmh’nin patronu Bernard Arnold, dünyanın en zengin iş adamlarından biri oldu. Dünya devi, jeopolitik duruma rağmen 2024 yılında 84 milyar 700 milyon euroluk bir ciroya ulaştı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 07:05

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Fransız lüks devi Louis Vuitton Moet Hennessy (Lvmh), jeopolitik duruma rağmen 2024 yılında 84 milyar 700 milyon euroluk bir ciroya ulaştı. Bu, yıllık satışların 86,15 milyar euro olduğu 2023'e göre yüzde 1 düşüş anlamına gelse de, elde ettiği net kar 14 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.



Bölgelere göre satışlar, bir zamanlar iyimser olan Çinli tüketicinin hala düşük güven belirtileri gösterdiği Asya hariç her yerde arttı. Asya yüzde 10 düşerken, Amerika Birleşik Devletleri yüzde 3, Avrupa yüzde 4 ve Japonya ise rekor artışla yüzde 8 oldu. Lvmh'nin patronu Bernard Arnold, dünyanın en zengin iş adamlarından biri.

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