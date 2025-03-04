Ülker bir kez daha farkını ortaya koydu: 5’inci kez dünya listesinde!

Ülker, Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’nde üst üste 5’inci kez yer aldı. Çevre, sosyal ve yönetişim performansıyla listeye giren 9 Türk şirketinden biri oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 07:03

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Ülker, S&P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde üst üste 5'inci kez yer aldı. Dünya genelinde 7 bin 690'ın üzerinde şirket değerlendirilirken, 780 şirket listede yer aldı.



Ülker, çevre, sosyal ve yönetişim performansıyla listeye giren 9 Türk şirketinden biri olurken, gıda ürünleri kategorisinde bulunan 26 global şirket içinde tek Türk şirketi oldu. Ülker CEO'su Mete Buyurgan, ''Sürdürülebilirlikte 2025'e güçlü bir başlangıç yaptık" dedi.

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