Hyundai Kocaeli'de elektrikli araç üretecek!

Gelecek yılın ikinci yarısından itibaren Hyundai, elektrikli otomobil üretimine başlayacağını duyurdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 07:03

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Hyundai Motor Türkiye, Kocaeli'deki fabrikasında gelecek yılın ikinci yarısından itibaren elektrikli otomobil üretimine başlayacak. Genel Müdür Murat Berkel, "Üstün teknolojiyle üretim yapan bir fabrikamız var. Burada çok güzel bir elektrikli araç üretilecek ve Türk tüketicisi ile Avrupa'ya sunulacak. Togg'un dışında Türkiye'de ikinci marka olacağız. Hatta yabancı menşeili markalar arasında ilk olacağız" diye konuştu.

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