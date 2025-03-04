Tuzla'da aidat zam kararına tepki gösteren site sakinleri ayaklandı!

İstanbul Tuzla’da bir sitenin yönetimi, aidatlara yüzde 70 oranında zam yaptı. Zam kararına tepki gösteren site sakinleri, yönetimle görüşme taleplerine yanıt alamayınca protesto düzenledi. Silivri’de de bir sitenin sakinleri yönetimin uyguladığı yüzde 100’ü bulan site aidatı artışlarını protesto etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 07:03

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Konut, site aidatlarına yapılan 2025 zamları hem ev sahiplerini hem kiracıları üzdü. İstanbul'da ortalama artış yüzde 50 olurken, kimi sitelerde bu oran yüzde 100'e kadar çıktı. Yüksek artışlar şikayet konusu olurken; kimi sitelerin sakinleri yeni aidatları protesto etti.



BEŞİKTAŞ İLK SIRADA

EVA Gayrimenkul Değerleme Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, İstanbul'da ilçeler arasında en yüksek ortalama aidat tutarının aylık 5 bin 750 lira ile Beşiktaş'ta görüldüğünü belirterek, "Beşiktaş'ı aylık 4 bin 800 lira ile Şişli takip etti" dedi. Bu rakamların ortalama olduğunun altını çizen Bal, şu bilgileri verdi:



135 BİN TL İSTEYEN VAR

"Her ilçenin kendi dinamikleri, site özellikleri ve hitap ettiği kesimler farklılık göstermekte. Örneğin, Başakşehir'de, sosyal donatı özelliklerine sahip sitelerde aidatlar ortalama 5 bin ile 7 bin lira arasında değişirken, ara sokaklardaki tekil binalarda bu tutar yaklaşık 250 lira. Beşiktaş'ta bilinirliği yüksek markalı projelerde 100 metrekare dairelerin aidatları 42 bin lira seviyelerine ulaştı.



Kullanım alanlarının 200 metrekareye çıkması durumunda ise aidatlar 65 bin lira civarında seyrediyor. Şişli'deki markalı projelerde 100 metrekare dairelerin aidatları 48 bin lira seviyelerine yükselmiş durumda. Lüks villa siteleri ile bilinen Sarıyer, Üsküdar, Beykoz gibi ilçelerde ortalama aidat rakamları 18 bin ile 28 bin lira arasında değişiyor.



Kadıköy Bağdat Caddesi'ne yakın residence projelerinde aidatlar 10-15 bin lira aralığında seyrediyor." İstanbul'un en yüksek aidat tutarı ise yine Beşiktaş'ta görüldü. Farklı bir araştırmaya göre, bir yalı sitesinde ortalama aidat 135 bin liraya kadar çıktı.



1 AY SÜRENİZ VAR

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, "Aidat zamlarına ilişkin kararlar mutlaka olağan veya olağanüstü genel kurulda alınmalı. Lüks harcamaların aidatlara yansıtılması başka bir sorun. Yargıtay kararları ile de sabittir ki lüks harcamaları onları isteyen kat malikleri öder" dedi.



Çalışan maaşı veya SGK primi, ortak ısınma ve aydınlatma gideri gibi kalemlere kiracıların katılmak zorunda olduğunu dile getiren Kiraz, "Ancak kullanım kaynaklı olmayan mesela işçinin özlük hakları, kıdemihbar tazminatı veya asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli değişimler, güçlendirme ve mantolama gibi esaslı tadilatların masrafları mal sahibi tarafından ödenmelidir" diye konuştu.



Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, "Kat malikleri kurulunun aidat belirleme kararına karşı, toplantıya katılan malik eğer karara katılmıyorsa, tutanağın altına itirazını şerh olarak yazdırmazsa dava hakkı düşecektir. Toplantıda olmayan malik ise kararı öğrendikten sonra 1 ay içinde dava açmalıdır" dedi.



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