4 Mart ne günü? Dünya Obezite Günü anlamı ve önemi nedir?
4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla tüm dünyada obeziteye dikkat çekiliyor. Obezitenin yalnızca estetik bir durum olmadığı kalp hastalıkları, diyabet ve yüksek tansiyon gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre obezite oranları her yıl artarken, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi bir kez daha vurgulanıyor. Peki Dünya Obezite Günü nasıl ortaya çıktı? İşte 4 Mart Dünya Obezite Günü’nün anlamı ve önemi…
Dünya Obezite Günü, obezite konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla anılıyor. Hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme gibi faktörler nedeniyle obezite giderek yaygınlaşıyor. Obezite yalnızca bireysel değil, aynı zamanda önemli bir halk sağlığı problemi olduğu biliniyor. Bugün gerçekleştirilen etkinlikler ve kampanyalar, sağlıklı beslenme ile aktif bir yaşamın önemini öne çıkarıyor. İşte 4 Mart Dünya Obezite Günü hakkında merak edilenler…
4 MART NE GÜNÜ?
↪ 4 Mart Dünya Obezite Günü, obezitenin tanımını yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "vücutta sağlığı olumsuz etkileyecek şekilde aşırı veya anormal yağ birikimi" olarak açıklanıyor.
4 MART DÜNYA OBEZİTE GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ
↪ 4 Mart Dünya Obezite Günü, obezite konusunda küresel farkındalık oluşturmak ve bu sağlık sorununa yönelik çözümler üretmek amacıyla 2015 yılında Dünya Obezite Federasyonu (World Obesity Federation) tarafından hayata geçirildi. Bu gün, obezitenin sadece bireysel bir mesele olmadığını, dünya çapında giderek büyüyen bir halk sağlığı sorunu olduğunu gözler önüne seriyor.