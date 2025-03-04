4 Mart ne günü? Dünya Obezite Günü anlamı ve önemi nedir?

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↪ Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre obezite oranları her yıl artmakta olup, bu durum kalp hastalıkları, diyabet ve yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlıklar için en büyük risk faktörlerinden biri olarak görülmektedir. 4 Mart'ta gerçekleştirilen etkinlikler ve kampanyalar aracılığıyla, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve obeziteyle mücadele konusunda farkındalık artırılır. Aynı zamanda, hükümetler ve sağlık kuruluşları, bu alanda etkili politikalar geliştirmeye teşvik edilir.