Özcan Deniz hakkında soruşturma: İfadeye çağırıldı!

Özcan Deniz, annesi ve ağabeyinin kendisine yönelik sözlerinden sonra, kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Eşi Samar Dadgar’da sosyal medyadan ateş püskürmüştü. Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 07:03

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından sanatçı Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Deniz'in Sarıyer Uskumruköy'de bulunan ve sit alanı içerisinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespiti üzerine başlatıldığı belirtildi.



ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK

Ünlü sanatçı, "İmar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma nedeniyle şüpheli sıfatıyla 5 Mart'ta ifade verecek.

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