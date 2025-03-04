Külliye’de Ramazana yediden yetmişe yoğun katılım!

"Külliye’de Ramazan"a yediden yetmişe yoğun katılım!

'Külliye'de Ramazan' programı, Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde organize edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen programa yoğun katılım gerçekleşti. Çocuklardan yetişkinlere geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden program, ramazanın manevi atmosferine uygun şekilde 12.00- 17.00 saatleri arasında devam edecek.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 07:03

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Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı üçüncü gününde de yoğun katılımla sürdü.



Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki program kapsamında dün, Diyanet İzcilik Oyunları, Cep Sineması, 1 Çocuk 1 Dünya programı, Hay-Hak Hacivat- Karagöz Müzikali, masal anlatımı ve vantrolog gösterisi gerçekleştirildi. Çocuklar, eğiticiöğretici ve eğlenceli etkinliklerle vakit geçirdi.



Etkinlik alanında, çocuklara geleneksel sanatları tanıtmak amacıyla geleneksel oyuncaklar, keçecilik, ahşap gemi yapımı ve ahşap baskı sanatı stantları yer aldı. Çocuklardan yetişkinlere geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden program, ramazanın manevi atmosferine uygun şekilde 12.00- 17.00 saatleri arasında devam edecek.

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