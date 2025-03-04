Havacılık alanına THY'den yenilik: Aynı anda üç uçak inip kalkacak!

Avrupa havalimanlarında bir ilk olarak hayata geçirilecek 'eş zamanlı bağımsız üçlü pist operasyonu' THY tarafından hayata geçirilecek. 17 Nisan tarihinde havalimanına 3 uçak aynı anda iniş kalkış yapacak.

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 07:03

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İstanbul Havalimanı, havacılık alanındaki yeniliklere bir yenisini daha ekliyor. Avrupa havalimanlarında bir ilk olarak hayata geçirilecek "eş zamanlı bağımsız üçlü pist operasyonu" ile 17 Nisan tarihinde havalimanına 3 uçak aynı anda iniş kalkış yapacak.



Söz konusu tarihte THY'ye ait 3 uçağın aynı anda iniş yapması planlanırken, havalimanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla bir tören düzenlenmesi amaçlanıyor. Yeni pistlerin uçuşa hazır hale getirilmesi ile birlikte operasyonel sebepli gecikmeler minimuma indirilecek.



Ayrıca yakıt tasarrufu ve uçuş verimliliği de maksimize edilecek. Yeni pistlerin hizmete alınmasıyla taksi süreleri başta olmak üzere birçok konuda hava trafik operasyonlarının verimliliği artacak.



DHMİ ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava trafik kontrolörü eğitim simülatöründe üçlü pistin kullanımına ilişkin hava trafik kontrolörlerine eğitimler veriliyor. 360 derece görsel kule ortamında oluşturulan modellemeler ile verilen eğitimlerde havalimanlarının üç boyutlu modelleri kullanılıyor.

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