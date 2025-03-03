Trafik teröristine sert önlemler!
Alkollü araç kullanmanın cezası 50 bin TL'ye çıkarılırken, ehliyete el koyma süresi 6 aydan 1 yıla, cezanın alt sınırı ise 3 aydan 6 aya yükseltilecek.
Alkollü araç kullanmada alt sınır 3 aydan 6 aya çıkacak. Cezası 50 bin liraya, ehliyete el koyma süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarılacak.
- Drift atanlara 80 bin ve ehliyete bir yıl el koyma cezası gelecek.
- Makas atma cezası 50 bin lira olacak, bir yıl süreyle ehliyet geri alınacak. Trafikte yol kesene 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 1 yıl ehliyeti geri alma cezası gelecek.