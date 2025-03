Şırnak'ta korkunç olay: Bebeğini boğup çöp poşetine koydu!

Şırnak'ta yeni doğan bebeğini iple boğup boş bir araziye atan kadın, A.S., 'Kasten öldürme' suçundan, Ö.O. ise 'Suç delillerini yok etme' suçundan tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Şırnak'ta tüyler ürperten bebek cinayeti yaşandı. A.S., yeni doğan bebeğini iple boğdu. Sonra da boş bir araziye attı. Bebeğin cesedi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi.



Gözaltına alınan A.S., Ö.O. ve H.T. isimli şüphelilerin de yardımıyla bebeğini öldürdüğünü, cesedi çöp poşetine koyarak araziye attığını itiraf etti. İşlemlerinin ardından anne A.S., "Kasten öldürme" suçundan, Ö.O. ise "Suç delillerini yok etme" suçundan tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN