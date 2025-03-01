takvim-logo

Sahurda iftarda 5 dakikada hazır! Vitamin deposu hoşaf tarifi

On bir ayın sultanı Ramazan, bereketiyle sofralarımızı donatırken, iftar vakti vücudumuzu canlandıran besinler büyük önem taşır. Doğal şeker içeriği ve vitamin deposu kuru meyvelerle hazırlanan hoşaf ise hem susuzluğu giderir hem de enerji verir. Peki, tam kıvamında bir hoşaf nasıl yapılır? Detaylara yakından bakalım.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Sahurda iftarda 5 dakikada hazır! Vitamin deposu hoşaf tarifi

Ramazan ayında iftar sofralarımızın en güzel eşlikçilerinden biri de şüphesiz hoşaflardır. Hem susuzluğu giderir hem de gün boyu kaybedilen enerjiyi yerine koyar. İşte tam da bu mübarek aya yakışır, vitamin deposu bir hoşaf tarifi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kuru üzüm
  • 1 su bardağı kuru kayısı (doğranmış)
  • 1 su bardağı kuru incir (doğranmış)
  • 1 çay bardağı kuş üzümü
  • 1 çay bardağı dut kurusu
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 5-6 adet karanfil
  • 1 çay bardağı bal (isteğe bağlı)
  • 6 su bardağı su

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HAZIRLANIŞI

Kuru meyveleri güzelce yıkayın ve süzün. Kayısı ve inciri küçük küçük doğrayın.

Bir tencereye suyu alın, üzerine tüm kuru meyveleri ekleyin.

Çubuk tarçını ve karanfilleri de ekleyerek kısık ateşte kaynamaya bırakın.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KIVAM ALINCA OCAKTAN ALIN

Meyveler iyice yumuşayıp hoşaf kıvam almaya başlayınca ocaktan alın.

Ilındıktan sonra bal ekleyerek tatlandırın (isteğe bağlı).

Soğuması için buzdolabına kaldırın ve iftar sofranızda serin serin ikram edin.

Ramazanda kokusu bütün evi saracak! Sütlü ramazan pidesi tarifiRamazanda kokusu bütün evi saracak! Sütlü ramazan pidesi tarifi
Ramazan'da kokusu bütün evi saracak! Sütlü ramazan pidesi tarifi
Bir de böyle deneyin! İftar sofralarının vazgeçilmezi: Lezzet cümbüşü güllaç tarifiBir de böyle deneyin! İftar sofralarının vazgeçilmezi: Lezzet cümbüşü güllaç tarifi
Bir de böyle deneyin! İftar sofralarının vazgeçilmezi: Lezzet cümbüşü güllaç tarifi