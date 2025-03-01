Sahurda iftarda 5 dakikada hazır! Vitamin deposu hoşaf tarifi
On bir ayın sultanı Ramazan, bereketiyle sofralarımızı donatırken, iftar vakti vücudumuzu canlandıran besinler büyük önem taşır. Doğal şeker içeriği ve vitamin deposu kuru meyvelerle hazırlanan hoşaf ise hem susuzluğu giderir hem de enerji verir. Peki, tam kıvamında bir hoşaf nasıl yapılır? Detaylara yakından bakalım.
Ramazan ayında iftar sofralarımızın en güzel eşlikçilerinden biri de şüphesiz hoşaflardır. Hem susuzluğu giderir hem de gün boyu kaybedilen enerjiyi yerine koyar. İşte tam da bu mübarek aya yakışır, vitamin deposu bir hoşaf tarifi.
MALZEMELER
- 1 su bardağı kuru üzüm
- 1 su bardağı kuru kayısı (doğranmış)
- 1 su bardağı kuru incir (doğranmış)
- 1 çay bardağı kuş üzümü
- 1 çay bardağı dut kurusu
- 1 adet çubuk tarçın
- 5-6 adet karanfil
- 1 çay bardağı bal (isteğe bağlı)
- 6 su bardağı su
HAZIRLANIŞI
Kuru meyveleri güzelce yıkayın ve süzün. Kayısı ve inciri küçük küçük doğrayın.
Bir tencereye suyu alın, üzerine tüm kuru meyveleri ekleyin.
Çubuk tarçını ve karanfilleri de ekleyerek kısık ateşte kaynamaya bırakın.