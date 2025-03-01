İftar ve sahur TV programları: 2025 Ramazan programları hangi kanalda ve saat kaçta başlıyor?
Ramazan ayında sahur vakitlerinde televizyon ekranlarında çeşitli programlar yayınlanacak. TRT 1 ve Atv gibi kanallar, 2025 yılına özel sahur programlarını izleyicilerle buluşturacak. Peki hangi kanalda iftar ve sahur programı yer alacak? Ramazan programı saat kaçta başlayacak? İşte yayın saatleri…
Mübarek Ramazan ayı, milyonlarca Müslüman'ı manevi bir atmosferde bir araya getirecek. Bu kutsal ay boyunca sahur ve iftar sofraları kurulurken, televizyon kanalları da izleyicilere dopdolu içeriklerle eşlik edecek. Peki Ramazan'da iftar programları hangi kanalda? İşte 2025 sahur programları…
ATV RAMAZAN AYI PROGRAMLARI
↪ 17:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
↪ 03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
TRT 1 RAMAZAN AYI PROGRAMLARI
↪ 06:10 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
↪ 16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
↪ 18:00 Ramazan Sevinci