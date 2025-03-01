İftar ve sahur TV programları: 2025 Ramazan programları hangi kanalda ve saat kaçta başlıyor?

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 09:24

Mübarek Ramazan ayı, milyonlarca Müslüman'ı manevi bir atmosferde bir araya getirecek. Bu kutsal ay boyunca sahur ve iftar sofraları kurulurken, televizyon kanalları da izleyicilere dopdolu içeriklerle eşlik edecek. Peki Ramazan'da iftar programları hangi kanalda? İşte 2025 sahur programları…