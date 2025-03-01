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İftar ve sahur TV programları: 2025 Ramazan programları hangi kanalda ve saat kaçta başlıyor?

Ramazan ayında sahur vakitlerinde televizyon ekranlarında çeşitli programlar yayınlanacak. TRT 1 ve Atv  gibi kanallar, 2025 yılına özel sahur programlarını izleyicilerle buluşturacak. Peki hangi kanalda iftar ve sahur programı yer alacak? Ramazan programı saat kaçta başlayacak? İşte yayın saatleri…

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İftar ve sahur TV programları: 2025 Ramazan programları hangi kanalda ve saat kaçta başlıyor?

Mübarek Ramazan ayı, milyonlarca Müslüman'ı manevi bir atmosferde bir araya getirecek. Bu kutsal ay boyunca sahur ve iftar sofraları kurulurken, televizyon kanalları da izleyicilere dopdolu içeriklerle eşlik edecek. Peki Ramazan'da iftar programları hangi kanalda? İşte 2025 sahur programları…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ATV RAMAZAN AYI PROGRAMLARI

↪ 17:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

↪ 03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TRT 1 RAMAZAN AYI PROGRAMLARI

↪ 06:10 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

↪ 16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

↪ 18:00 Ramazan Sevinci

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KANAL 7 RAMAZAN AYI PROGRAMLARI

↪ 18:40 Necmettin Nursaçan'la İftar Saati

↪ 03:15 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KANAL D RAMAZAN AYI PROGRAMLARI

↪ 03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

STAR TV RAMAZAN AYI PROGRAMLARI

↪ 04:15'te Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi