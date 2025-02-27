Nadide Sultan'dan gözyaşlarına boğan baba itirafı!

Baba şiddetine tanık olan Nadide Sultan, gözyaşlarına boğuldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 00:00

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Şarkıcı ve oyuncu Nadide Sultan'ın ekranlarda anlattığı dramı yürekleri yaktı. "Konyalım" şarkısıyla şöhreti yakalayan ünlü şarkıcı katıldığı programda dikkat çekici açıklamalar yaptı.



Ailesinden bahsederken gözyaşlarına boğulan şarkıcı, babasının engelli kardeşine şiddet uyguladığını açıkladı:

Babam yaşıyor ama Allah selamet versin. Çünkü babam engelli kız kardeşimi saatlerce dövüyordu. Kız kardeşim bipolar. Babamın attığı dayaklar yüzünden sürekli krize giriyor. Babamla sadece fizyolojik bir bağım var ama artık görüşmüyorum. Kardeşim bambaşka bir çocuktu. O kadar güzel bir kızın o hale gelmesi beni bitirmişti.

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