Evliliği mahkemeye taşınan İnan Kıraç'a “Akli melekeleri yerinde değil” iddiası!

İş insanı İnan Kıraç, Emine Alangoya ile evlendi. Kızı İpek Kıraç, “Akli melekeleri yerinde değil” deyince dün Adli Tıp’ta psikiyatrik muayeneden geçirildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 00:00

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Koç Ailesi'nin eski damadı İnan Kıraç (87), 24 Aralık 2024'te 75 yaşındaki Emine Alangoya ile nikah kıydı. Kızı İpek Kıraç İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'ne giderek 'evliliğin iptali' talebiyle dava açtı.



Mahkeme Adli Tıp Kurumu'na sevkini kararlaştırdı. Kıraç dün Yenibosna'daki İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gidip Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyet karşısına çıktı. Kendisine testler yapıldı.



Heyet, "Nörolojik ve psikiyatrik hastalığı var mı?" ve en önemlisi "Varsa bu hastalık karar vermesini etkiliyor mu?" sorusuna yanıt aradı. Adlî Tıp Onuncu İhtisas Kurulu; fiil ehliyetin tespiti, vesayeti gerektiren hâller, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması, akıl hastalığı nedeniyle evliliğin iptali gibi konularda görüş bildiriyor.

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