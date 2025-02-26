takvim-logo

Konya'dan acı haber: Trafik kazasında 1 polis şehit oldu!

Konya'da polis ekibinin içinde bulunduğu araca, TIR çarptı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kahramanımızın şehadetinden derin üzüntü duydum. Yaralanan kahramanlarımıza da acil şifalar diliyorum' dedi.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
ABONE OL
Konya’dan acı haber: Trafik kazasında 1 polis şehit oldu!

Konya'da devriye görevi yapan polis ekibinin içinde bulunduğu araca, TIR çarptı. Kazada Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Köprübaşı Polis Merkezi'nde görevli Onur Şirin şehit oldu, Oğuz Demirkır ve Hüseyin Sağlam yaralandı. Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Demirkır ve Sağlam'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şehit polis memuru Onur Şirin'in ailesinin, Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşadığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanımızın şehadetinden derin üzüntü duydum. Yaralanan kahramanlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

Konyada TIR ekip otosuna çarptı: 1 polis şehit oldu, 2 polis ağır yaralandıKonyada TIR ekip otosuna çarptı: 1 polis şehit oldu, 2 polis ağır yaralandı
Konya'da TIR ekip otosuna çarptı: 1 polis şehit oldu, 2 polis ağır yaralandı
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN