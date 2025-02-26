Konya'dan acı haber: Trafik kazasında 1 polis şehit oldu!

Konya'da polis ekibinin içinde bulunduğu araca, TIR çarptı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kahramanımızın şehadetinden derin üzüntü duydum. Yaralanan kahramanlarımıza da acil şifalar diliyorum' dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 00:00

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Konya'da devriye görevi yapan polis ekibinin içinde bulunduğu araca, TIR çarptı. Kazada Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Köprübaşı Polis Merkezi'nde görevli Onur Şirin şehit oldu, Oğuz Demirkır ve Hüseyin Sağlam yaralandı. Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Demirkır ve Sağlam'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Şehit polis memuru Onur Şirin'in ailesinin, Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşadığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanımızın şehadetinden derin üzüntü duydum. Yaralanan kahramanlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

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