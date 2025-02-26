2025 Ramazan iftar menüleri ve kumanya fiyatları; İftar menülerinin fiyatı belli oldu!

Ramazan ayına sayılı günler kala iftar menüleri ve Ramazan kumanyalarının fiyatları netleşmeye başladı. Artan gıda maliyetleri ve talep yoğunluğu nedeniyle bu yıl iftar menülerinde dikkat çeken fiyat artışları yaşandı. Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) tarafından açıklanan fiyatlara göre, 4 çeşit yemekten oluşan iftar menüleri için rakamlar ortaya çıktı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 09:20

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Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala iftar menülerinin ve Ramazan kumanyalarının fiyatları netleşmeye başladı. Restoranlar, catering firmaları ve hayırseverlerin iftar çadırlarına yönelik hazırlıklarını hızlandırdığı bu dönemde, fiyatlar da vatandaşların merak konusu oldu.

Fotoğraflar: AA RAMAZAN KUMANYA FİYATLARI Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Ramazan kumanyalarının fiyat aralığını açıkladı. Buna göre, bir ailenin bir ay boyunca temel gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan kumanyalar 3.500 TL ile 4.000 TL arasında değişecek. Kumanyalarda yer alacak ürünler arasında un, yağ, makarna, pirinç, bakliyat, şeker ve kahvaltılık gibi temel gıda maddeleri bulunuyor. Özellikle yerel yönetimlerin ve hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanan kumanyaların fiyatlarının, artan maliyetler nedeniyle geçen yıla oranla önemli ölçüde yükseldiği belirtiliyor.