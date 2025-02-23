Sadece 10 dakikada hazır! İftar sofralarına lezzet katacak ıspanak tarator

Meze severlerin favorisi havuç tarator ve mor lahana tarator olsa da, ıspanak tarator lezzetiyle bu tarifleri geride bırakıyor. Üstelik sadece 10 dakikada hazırlanıyor! Hem sağlıklı hem de pratik bu tarator tarifi, Ramazan sofralarına hafifliğiyle eşlik edecek.