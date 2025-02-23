Kadraj Bi Bak Sadece 10 dakikada hazır! İftar sofralarına lezzet katacak ıspanak tarator

Sadece 10 dakikada hazır! İftar sofralarına lezzet katacak ıspanak tarator

Meze çeşitleri arasında yerini sağlamlaştıran ıspanak tarator, hem besleyici hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. Havuç tarator ve mor lahana taratoru sevenler için yeni bir favori olacak bu tarif, pratik hazırlanışı ve hafif yapısıyla iftar sofralarına mükemmel bir eşlikçi olacak.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 23:51
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Sadece 10 dakikada hazır! İftar sofralarına lezzet katacak ıspanak tarator

Meze severlerin favorisi havuç tarator ve mor lahana tarator olsa da, ıspanak tarator lezzetiyle bu tarifleri geride bırakıyor. Üstelik sadece 10 dakikada hazırlanıyor! Hem sağlıklı hem de pratik bu tarator tarifi, Ramazan sofralarına hafifliğiyle eşlik edecek.

ISPANAK TARATOR MALZEMELERİ

2 bağ ıspanak

1 tane soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

ISPANAK TARATOR NASIL YAPILIR?

1️⃣ Ispanakları iyice yıkayıp ayıklayın, saplarını ince doğrayın.

2️⃣ Bir tavada zeytinyağını ısıtın, doğranmış soğanları ekleyip kavurun.

3️⃣ Ispanakları da ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin, ardından süzgece alıp fazla suyunu süzdürün.

4️⃣ Soğuyan ıspanaklara ezilmiş sarımsak, tuz ve süzme yoğurdu ekleyip karıştırın.

5️⃣ Servis tabağına alıp üzerini pul biberle süsleyerek servis edebilirsiniz.

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