Zayıflama hastalığı Hollywood sardı!

Zayıflama iğnesi çılgınlığı artıyor. Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede yasaklanan iğne ölüme davetiye çıkartıyor

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 00:00

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Zayıflama iğnesi olarak pazarlanan ancak Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede yasaklanan Ozempic adlı iğne Hollywood ünlüleri arasında da yayıldı.



İlacın 100 kilo vermesine yardımcı olduğunu açıklayan Oscar ödüllü Kathy Bates, Brooke Shields, Demi Moore, Ariana Grande ve Georgina Chapman'ın adeta kemiklerinin sayılır hale gelmesi paniği de artırdı. Ünlülerin hastalıklı görünümleri "bu ilaç adeta ölüme davetiye çıkartıyor" yorumlarına yol açtı. Uzmanlar ilaç konusunda uyarıyor.

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