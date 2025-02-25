Maydonoz Döner operasyonunda yeni gelişme: FETÖ'den ihraç edilen hakim de var!

Maydonoz Döner’e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 126 zanlı mahkeme tarafından tutuklandı. n Aralarında Maydonoz Döner’in yönetim kurulu başkanı ile FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen hakim de var.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 00:00

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FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Antalya'da gözaltına alınan 372 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.



Döner şirketinin yönetim kurulu başkanı Ö.Ş. ve 6 yönetim kurulu üyesinin de aralarında bulunduğu şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevkedilen 126 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonunda, örgüte finansman sağlayan, aralarında kamu personelinin de bulunduğu 372 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.



ESKİ ÇALIŞANIN İTİRAFLARI

Döner isimli restoran zincirine yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Restoran zincirinin şubelerinden birinde çalışan R.Ö. isimli kişiye, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı anlaşılınca ciro düşüşü, iş yeri dağınıklığı gibi bahanelerle mobbing uygulandığı iddia edilmişti. R.Ö.'nün, ciro artışları ve kamudan ihraç edilen FETÖ şüphelilerinin toplantılar yaptığına ilişkin CİMER'e bir itiraf mektubu yazdığı belirlenmişti.

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