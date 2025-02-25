Mattia Ahmet Minguzzi'nin acılı babası oğlu için adalet istedi!

Baba Andrea Minguzzi, oğlu Mattia Ahmet’in adını ‘evim’ dediği Türkiye’de yaşatmak istiyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 00:00

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İtalyan şef Andrea Minguzzi, oğlu Mattia Ahmet'in ölümüne yol açan o saldırının görüntülerini izleyemediğini söyledi. Aile şimdi adaletin yerini bulmasını istiyor, Mattia Ahmet gibi başka çocuklar ölmesin diyor.



Acılı baba, "Maalesef geri gelmeyecek Ahmet. O zaman adalet çok zor. Ben kanun ne derse o demek istiyorum ama" sözleriyle adalet istedi. Baba Andrea Minguzzi, oğlu Mattia Ahmet'in adını 'evim' mdediği Türkiye'de yaşatmak istiyor.



Oğlunun adına bir kaykay merkezi açmak istediklerini söyleyen Minguzzi, "Burada evimdeyim. Ben sadece teşekkür ediyorum Türkler'e. Ahmet, kaykayı çok seviyordu. Neden mesela Avrupa tarafında güzel bir kaykay park yapalım, güvenli ve temiz" dedi.

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