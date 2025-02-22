Venedik'te yerel halk turistler yüzünden isyanda!

Avrupa’nın birçok turistik şehrinde aşırı turizme karşı kent sakinleri gösteriler, aktivistler sabotaj eylemleri düzenliyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 00:00

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İtalya'da birbirinden kanallarla ayrılmış ve köprülerle bağlanan 118 adanın üzerine kurulu Venedik'te yerel halk isyanda.Yoğun turist akını nedeniyle nüfusu 175 binden 50 binin altına düşen Venedik için, yerel dernekler bir temsili cenaze töreni düzenlemişti.



Turist sayısını azaltmak isteyen Venedikliler, hükümeti de ikna edip kente girişi paralı yapmıştı. Şimdi 10 euroya çıkartılması planlanan giriş ücretinin 3 yıl içinde 50 euroyu aşacağı iddia edildi.

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