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Kemal Sunal'ın "Meraklı Köfteci" filminin “Fatma”sı, yıllar sonra ortaya çıktı!

Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu 'Meraklı Köfteci' filminin “Fatma”sı, yıllar sonra ortaya çıktı. ABD’ye giden Gölgen Bengü, profesör oldu.

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Kemal Sunal’ın Meraklı Köfteci filminin Fatması, yıllar sonra ortaya çıktı!

Türkiye onu Meraklı Köfteci filmiyle tanıdı. Kemal Sunal'ın eşi "Fatma" rolünü canlandıran Gölgen Bengü, kariyerini 2 filmle noktaladı. Dümeni, ABD'ye kırdı. NORTH Carolina'da yüksek lisans, Clemson'da doktora yaptı. New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde mühendislik üzerine çalışan ünlü isim, profesör unvanı aldı.

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