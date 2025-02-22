Kemal Sunal’ın Meraklı Köfteci filminin Fatması, yıllar sonra ortaya çıktı!

Kemal Sunal'ın "Meraklı Köfteci" filminin “Fatma”sı, yıllar sonra ortaya çıktı!
Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu 'Meraklı Köfteci' filminin “Fatma”sı, yıllar sonra ortaya çıktı. ABD’ye giden Gölgen Bengü, profesör oldu.
Türkiye onu Meraklı Köfteci filmiyle tanıdı. Kemal Sunal'ın eşi "Fatma" rolünü canlandıran Gölgen Bengü, kariyerini 2 filmle noktaladı. Dümeni, ABD'ye kırdı. NORTH Carolina'da yüksek lisans, Clemson'da doktora yaptı. New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde mühendislik üzerine çalışan ünlü isim, profesör unvanı aldı.