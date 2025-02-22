Bacağında yaşadığı ağrıyla doktora giden adam beyninin yarım olduğunu öğrendi!

Fransa'da bir adam, gittiği doktorda beyninin yarısından fazlasının olmadığını öğrendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 00:00

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Fransa'da yaşayan 44 yaşındaki bir adam, bacağında yaşadığı hafif ağrı ve güçsüzlük nedeniyle doktora başvurduğunda, beyninin yarısından fazlasının olmadığını öğrendi.



Beyin taraması sonrası adamın beyninin yarısının olmadığı, "Hidrosefali" adı verilen kafatasında ince bir beyin dokusu tabakası ve sıvı bulunduğu ortaya çıktı. Şikayeti sırasında yapılan IQ testinin sonucu ise 84 çıktı.

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