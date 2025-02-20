Porto Riko’nun en başarılı sporcularından Pilar'ın şüpheli ölümü!

Porto Rikolu voleybolcu Pilar, Bursa’daki evinde sır şekilde can verdi. Ölmeden 1 gün önce mantarlı tavuk salata yediği öğrenildi. Otopside gıda zehirlenmesi üzerinde durulurken, pankreasında kanama tespit edildi. “Doğal Ölüm” denildi.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 00:00

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Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Ağustos'ta Pilar Marie Victoria Lopez'i kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen Lopez'de bir rahatsızlık saptanmadı. Ancak iddiaya göre Lopez, uyum sorunu yaşadı. Uyku ilacı almaya başladı.



28 Ağustos 2024'te de idmana katıldıktan sonra evinin yakınındaki restorana uğradı. Mantarlı tavuk salata yiyip daha sonra 2 ağrı kesici hap aldı. Ertesi gün idmana katılmayınca arkadaşları büyük panik yaşadı. Çilingirle içeri giren arkadaşları genç sporcunun cansız bedeni ile karşılaştı.



Cinayet ve intihar şüphesine rastlanılmadı. Gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulurken, pankreasında kanama tespit edildiği vurgulandı. Otopside, Pilar Marie Victoria Lopez'in, 'doğal ölüm' sonucu yaşamını yitirdiği, adli vaka durumu olmadığı belirlendi. Soruşturmayı yürüten savcılık, 'takipsizlik' kararı verdi.

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