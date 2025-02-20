Antalya'da bebeğini ölüme terk eden Rus kadın tutuklandı!

Antalya Havalimanı’nda doğum yapan Rus Ekaterina Burnazkina, bebeğini engelli tuvaletindeki klozete bıraktı. Tutuklanarak hakim karşısına çıkan kadın, 'Suçumu kabul etmiyorum' dedi.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 00:00

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Rus Ekaterina Burnazkina (29), Antalya Havalimanı'nda doğum yaptı. Bebeğini engelli tuvaletindeki klozete bıraktı. Temizlik görevlisi tarafından bulunan bebek kurtarıldı. Yakalanan Burnazkina, tutuklandı. Dün hakim karşısına çıktı.



Mütalaayı açıklayan savcılık, Burnazkina'nın 'Nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması talep etti. Burnazkina, "Ben bu suçu kabul etmiyorum. Kızımı almak istiyorum" dedi. Duruşma ertelendi.

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